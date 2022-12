CO2-afgift pålægges landbruget

For Hans Christian Gemælke som er landmand i Vejen og formand for Jysk Landbrug ser han frem mod en nødvendig udfordring.

- Den grønne omstilling er svær, men vi er nødt til at investere i den. Vi har kun en klode at leve på, og det ved vi alle godt, siger han.



Formand for LandboSyd, Henrik Jessen, havde frygtet afgiften komme med det samme.

- Under valgkampen var det en stor frygt, at en ny regering ville sige, at nu kommer den. Der virkede det som om, at de havde travlt. Derfor synes jeg, det er godt, at man respekterer ekspertgruppen gøre sit arbejde færdigt, siger formanden.