3 gange kloakvand i kælderen: Nu vil kommunen gøre noget

Det var dagen derpå i Skodborg i dag. Gulve kunne tørres op, lortevandskadede møbler køres væk og årsagen måske findes.

- Vandet strømmede op af toilettet, og det stod 20 centimeter højt i kælderen, fortæller udlejeren af huset, Søren Pedersen.

Det er tredje gang i år det sker i samme ejendom, og sidste gang kostede det 25.000 kroner at udbedre skaderne. Alligevel har Søren Pedersen ikke nogen forsikring, fordi selvrisikoen er alt for høj, mener han. Udenfor bygningen ligger en rist.

- Jeg tror, at det er adskillelsen mellem regnevand og kloakvand, der ikke er skildt rigtigt ad, mener Søren Pedersen.

Oversvømmelse forsvandt først, da kommunens folk fjernede en fedtprop fra kloakrørene. Formand Jørgen Lastein fra Vejen Forsyning, der har ansvaret for kloaknettet, var også mødt op for at se på skaderne og beklage.

- Vi beklager, at folk har fået vand i kældrene. Det er en fejl og det skal vi selvfølgelig have rettet op på, siger han.

Formanden har indkaldt ledelsen i Vejen Forsyning til møde om sagen i morgen, om det så er nok så meget ferie.

- Vi skal ihvertfald have mere opmærksomhed på, om der dannes fedtpropper oppe i Vejen by, siger han.