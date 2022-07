Danemordet har bragt Jels Vikingespil tilbage på sporet

Til stående ovationer fra publikum er tæppet faldet for den sidste forestilling af Danemordet ved årets vikingespil i Jels.

Dermed kan Jels Vikingespil gøre status over den 46. udgave af deres ikoniske og traditionsrige vikingeteater.

16.209 tilskuere har over de seneste knap tre uger set Danemordet, der er navnet på dette års forestilling. Et tal, der bringer glæde hos formanden for Jels Vikingespil, Janus Harloff Lynggaard.

- Det er en succes, fordi vi er kommet tilbage på sporet efter to corona-år. Et hvor vi slet ikke måtte lave vikingespil og et, hvor vi kun måtte lukke halvt så mange gæster ind, siger Janus Harloff Lynggaard til TV SYD.