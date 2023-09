Når DM-finalen for hold køres i Vojens på onsdag, kører Nicki Pedersen sit sidste løb for Holsted Tigers.

Efter 21 år i klubben er 46-årige Pedersen blevet ofret i et generationsskifte.

- Nicki Pedersen har om nogen været synonymet med speedway i Holsted og stået i spidsen for vores hold siden 2003, men vi har vurderet, at det er blevet tid til et generationsskifte, siger Preben Hansen, direktør i Holsted Tigers.