De kom fra nær og fjern for at deltage i badefestival

- Folk kom helt fra Fyn og Guldborgsund Kommune for at være med. Nogle af dem var slet ikke vinterbadere, men kom for at få en anderledes oplevelse, siger arrangør Anette Dons Jensen fra vinterbadeklubben De Blå Istapper, der står bag vinterbadefestivalen.



Dagen startede med et dyp i den fire grader varme – eller kolde – sø, hvorefter det var muligt at få varmen i saunaer og de opvarmede "gryder".

Havde folk ikke fået nok af det kolde dyp, kunne man også tage en tur i et kar fyldt til bristepunktet med isterninger.

- Nogle ville sågar gerne sidde der længe, men vi fik dem op efter to minutter for en sikkerheds skyld. Man kan ikke tåle at sidde for længe i så koldt vand, fortæller Anette Dons Jensen.

Efter dagens forskellige dyp blev der serveret varm suppe, et lille glas af noget kaldet Kannibalens Mixtur samt kaffe og kage. Elever fra den lokale skole, Troldkærskolen, stod for serveringen.

Det var sjette gang, at festivalen blev holdt, og arrangørerne kan allerede love en syvende af slagsen til næste år.