Den ypperste guldskat fra vikingetiden udstilles igen på museet

Smykkerne var kortvarigt udstillet på Museet Sønderskov i 2016, hvorefter guldskatten, som kutymen foreskriver, blev overdraget til Nationalmuseet.



Her har skatten senest været vist frem i Nationalmuseets vikingeudstilling Togtet og skal udstilles igen til sommer. Men i stedet for at opmagasinere skatten i overgangen mellem to udstillinger, opstod idéen om at udlåne vikingeskatten til Museet Sønderskov.

- Der er mange tilfældigheder, som har spillet sammen på en ekstremt magisk måde, som Lars Grundvad udtrykker det.