Der bliver langt til dagligvarer, medicin og pakker - Brugs drejer nøglen om

Ejendomsmægleren Peter Lysgaard fra EDC giver Kaj Larsen ret i, at det er problematisk for de ældre borgere, når de skal rejse længere for at få deres dagligvarer.

Dertil fortæller Peter Lysgaard, at det er svært at sige, om det vil have konsekvenser for byens fremtidige hussalg. Hvis man ønsker, at børnefamilier skal flytte til byen, så er der specielt tre ting børnefamilier kigger efter:

- Dagligvarebutikker, børnehaver og skoler i nærområdet. Det er det folk kigger efter, når de køber hus, siger Peter Lysgaard, ejendomsmægler hos EDC.