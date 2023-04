Der er flere mænd end kvinder

Det viser en opgørelse lavet af Dansk industri på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningstal.

- At folk flytter fra landområder til små byer og fra små byer til større, er farligere for os, end om der lige er et 50-50 forhold mellem antallet af mænd og kvinder, siger Vejen Kommunes borgmesteren Frank Schmidt-Hansen (C).



Der kan dog være problemer forbundet med en skævhed af kønnene.

- Det kan gøre det sværere for unge mennesker at stifte familie og se en fremtid i den kommune, som de bor i, siger Annette Christensen, underdirektør og chef for regional erhvervsudvikling i Dansk Industri.