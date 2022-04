Det fylder 27 fodboldbaner - nu foreslår Energinet dobbelt op

Hvis det står til Energinet, så skal det ske i Revsing i Vejen Kommune, skriver energiselskabet i en pressemeddelelse.

Mulig placering tæt på eksisterende byggeri til Viking Link

Ved Revsing i Vejen Kommune er man lige nu i gang med byggeri af nye anlæg til omformning af strøm fra den kommende elforbindelse Viking Link, der skal transportere strøm mellem Danmark og England.



Ifølge Energinet vil det også være hensigtsmæssigt at etablere transformerstationerne til de to kommende energiøer i Danmark – Energiø Nordsøen og Energiø Bornholm - i Revsing.

Anlægget vil have nogenlunde samme størrelse som den station, der i forvejen er ved at blive bygget til Viking Link, og det vil fylde mellem 20 og 30 hektar.

- En placering i Revsing er velegnet blandt andet fordi, elnettet her er så stærkt, at der ikke vil kræves yderligere udbygninger af højspændingsnettet for at tage imod de store mængder strøm. Men også fordi placeringen er god i forhold til den forventede fremtidige udbygning af vedvarende energi, siger Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør for Energiøer i Energinet.



Beslutningen om placeringen af omformerstationen er dog ikke endeligt på plads. Som en mulig anden prioritet peger Energinet på en placering ved den eksisterende højspændingsstation ved Landerupgård i Kolding Kommune.

Energinet oplyser i pressemeddelelsen, at de er i dialog med både Vejen og Kolding Kommune om den mulige omformerstation i deres områder.

I Vejen Kommune er borgmesteren som udgangspunkt positiv over planerne.

- Umiddelbart tænker jeg, at når Energinet peger på Vejen som et centralt sted, så kan det jo ikke overraske i forhold til, at der allerede er en omformerstation der, siger Frank Schmidt-Hansen (C) til TV SYD og uddyber, at han godt kan se præmissen for at etablere sådan en station med tanke på, at gøre sig uafhængig af russisk strøm.