Anmeldelsen er sket på grund af manglende dokumentation om sporbarhed og oprindelsesland af 250 tons gammelt kød samt at nægte adgang for Fødevarestyrelsen, da de kom på uanmeldt kontrolbesøg i december sidste år.

- Jeg finder det meget ydmygende. Jeg har en erindring om, at vi havde en fødevareminister på et tidspunkt, der sagde, at myndighederne er der for at vejlede og hjælpe virksomhederne og ikke for at ødelægge dem, siger Kurt Skare.