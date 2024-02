Efter fire uger som testkaniner vil efterskoleelever have mere is

Siden da blev hun kontaktet af firmaet Nordkilde, der producerer isbade, som gerne ville lave et samarbejde med skolen for at finde ud af, hvilken effekt isbade har på elevers faglige og sportslige præstationer.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at vores elever har det så godt som muligt. Og vi ved, at mental sundhed er en udfordring for mange på vores elevers alder. Derfor er vi spændte på, om isbadning kan forbedre elevernes mentale trivsel, siger Katrine Lyhne.