Efter impalasag: Kommuner behøver ikke at indkalde forældre, siger ekspert

Et nummer i systemet

I sagen fra Vejen resulterede familien Strunges møde med repræsentanter fra kommunens socialforvaltning, at sagen blev lukket, men det ændrer ikke ved, at underretningen mod familien betyder, at de nu er blevet et sagsnummer i det sociale system.

- Vi fik ved mødet at vide, at vi vil blive indkaldt til en ny samtale, hvis der kommer en ny underretning. Samt at en yderligere konsekvens kan være, at min søn også bliver inddraget i sagen, har faren, Jacob Strunge, tidligere fortalt til TV SYD.

Og selvom sagen nu er lukket fra kommunens side, og den anonyme underretning dermed er vurderet som værende grundløs, er der ifølge lektor Hanne Hartoft ikke mulighed for at få et sagsnummer slettet i det kommunale system.

-Familien kommer altid til at være en sag i kommunale system. De journaler som pligtmæssigt skal foretages, de vil altid blive gemt. Men kommunen har mulighed for at gå ind og rette i sagsjournalerne og skrive, hvordan sagen står. Derfor skal kommunen ikke nødvendigvis indkalde til en ny samtale, hvis der kommer en ny anonym underretning, forklarer Hanne Hartoft.

Hanne Hartoft understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag fra Vejen, men mere generelt om hvordan kommunerne kan og skal håndtere lovgivningen på området.