Efter over 40 år ved samme virksomhed skal Otto og Gunner finde nyt arbejde

Sammen med omtrent 230 andre medarbejdere skal 63-årige Otto Kristensen og 61-årgie Gunner Herman Straarup nu forsøge at finde et nyt arbejde.

- Hvad gør jeg nu? Hvad skal man gøre? Når jeg ser rundt på mine kolleger, og ved hvilken situation, de står i, så er det da ikke sjovt. Og jeg er heller ikke helt ung og frisk længere, siger Otto Kristensen.

I en undersøgelse fra Danmarks Statistisk fra 2023 svarer 2/3 af ledige mellem 55-67 år, at de har oplevet eller har en fornemmelse af, at deres alder har haft en betydning for deres muligheder for at finde et job. Det gælder for mindre end en fjerdedel af de 30-54-årige.