Efterskole opruster efter iskoldt forsøg

Forsøget skulle undersøge, om eleverne gennem de kolde bade kunne opnå en bedre indre ro, bedre søvn og bedre præstationer. Og det gjorde de ifølge lærer Katrine Lyhne.

Ud af de 173 elever på skolen, deltog 60 drenge og piger i det fire uger lange forløb. Heraf gennemførte 46 af deltagerne.

- Næsten alle har oplevet, at de har fået en bedre søvn. Enten har de oplevet, at de falder hurtigere i søvn, eller at de sover dybere, siger efterskolelæreren efter evalueringen af forsøget.

Succesen har fået skolen til at købe tre isbade i proklassen med plads til to elever i hver.

- Det giver noget helt særligt, at de kan kigge på hinanden, mens de hepper og holder ud sammen, siger Katrine Lyhne.

Grundet stor efterspørgsel ved efterskolelæreren dog ikke, hvornår eleverne igen kan få glæde af det kolde gys.

I artiklen herunder kan du læse om to elevers oplevelser i isbadene.