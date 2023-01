Politiet fik sidste år en henvendelse fra en borger, der efter Anden Verdenskrig fik kendskab til to bomber på en mark ved Sdr. Hygum.

EOD besigtigede området sidste år og sætter nu gang i undersøgelserne, der ventes at tage fem dage. Når undersøgelserne er færdige, vil man tage stilling til, hvad der skal ske.

Det er ikke mere end to måneder siden, at to bomber fra Anden Verdenskrig blev bortsprængt ved Kær på Als.