Eleverne i Vejen Kommune slipper for lærerløs undervisning

Men nu skal kommunens politikere i tænkeboks igen og finde en anden måde at spare ti millioner kroner på skoleområdet.

- Når man, som vi har gjort, gerne vil udvikle og udfordre undervisningsformen i den danske folkeskole for at skabe endnu mere fleksible og lærerige undervisningsformer for eleverne, så risikerer man at træde ved siden af. Det har vi lært af, siger afdelingschef for skole, kultur og fritid i Vejen Kommune, Regin Holm Nielsen.



Nye planer

Planen var ellers at køre undervisningen gennem en læringsportal på computeren i stedet for 'klassisk' læreundervisning. Antallet af lærere i klasselokalet ville dermed halveres under timerne.

For at undgå besparelser via ”grønthøstermetoden” havde administrationen forsøgt at komme med meget konkrete forslag til, hvor der kunne spares.

Kommunen blev indkaldt, fordi Styrelsen på baggrund af kommunens redegørelse ikke kunne vurdere, om de planlagte ordninger er i overensstemmelse med folkeskolelovgivningen.



Var det ulovligt?

- Vi var i hvert fald ude i noget, hvor vi kom for tæt på en kant. Det har selvfølgelig aldrig været intentionen. Derfor har vi fjernet de to forslag i den indstilling, vi har sendt videre, siger Regin Holm Nielsen til TV SYD.