Endnu et streetrace afbrudt af politiet

Klokken 22.29 får Syd og Sønderjyllands Politi den første anmeldelse på gaderæs. Anmelderen kunne fortælle, at omkring 100 mennesker var samlet til ræs tæt ved slagteriet i Holsted.

Det gav igen travlhed hos politiet, da for anden nat i træk måtte afbryde et løb.

- Vi skynder os at samle alle patruljer, vi kan få derud. Det tager lidt tid, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov.

Da patruljerne ankommer, er flere af de fartglade bilister allerede på vej væk.

- Nogle af dem må have set vores patruljer. Der er i hvert fald en masse trafik væk derfra, da vi ankommer. Vores patruljer kunne derfor ikke danne sig et præcist overblik over, hvor mange der var til stede, siger Henrik Sønderskov.

Politiets slusemanøvre får dog stoppet nogle. Det resulterede i, at politiet tjekkede 40 af bilerne.

- Vi uddeler 17 bøde og har givet 17 indkaldelser til syn, fortæller Henrik Sønderskov.

- Det er ikke vores første gang til streetrace, og det bliver nok heller ikke den sidste. I øjeblikket har vi stort fokus på gaderæs, så vi tager alle anmeldelser meget seriøst, og tropper talstærkt op hver gang. Vi lægger ikke fingrene imellem, vi skriver deltagerne fra en ende af, afslutter vagtchefen.