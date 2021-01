Få syd- og sønderjyder isolerer sig på coronahoteller

Ud af i alt 16.852 smittede syd- og sønderjyder under pandemien, har kun 240 af dem til og med torsdag benyttet sig af at tage på hotel eller vandrerhjem i deres isolationsperiode. Det svarer til 1,4 procent af samtlige smittede, siden pandemien begyndte for knap et år siden.



Hvis man ikke har mulighed for at isolere sig derhjemme, stiller kommunerne et værelse på enten hotel eller vandrerhjem til disposition. Siden 1. december oven i købet med gratis måltider.

I Vejen Kommune har flest borgere benyttet sig af tilbuddet. I alt 52 personer ud af 762 smittede (syv procent) har benyttet sig af muligheden. Det skyldes ifølge kommunens erhvervs- og borgerservicechef, Peer Rexen, især smitteudbrud omkring efterårsferien.

- Da havde vi et større udbrud omkring vores slagterier i Holsted, Brørup og Vejen, fortæller han.

En femtedel af kommunens private arbejdskraft er ifølge Peer Rexen udlændinge, og de bor tit tæt sammen og har derfor svært ved at isolere sig derhjemme.

- Samtidig har vi gjort en stor indsats for at informere vores virksomheder omkring tilbuddet. Så derfor er der en høj bevidsthed omkring det, tilføjer han.