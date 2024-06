Syd- og Sønderjyllands Politi havde i dag placeret en fotovogn på Grindstedvej i Vejen Kommune, som er en af politiets fokusstrækninger.

Det har ført til, at 44 bilister nu kan se frem til at få en kedelig hilsen fra politiet herunder fem, der trykkede så hårdt på speederen, at de får et klip i kørekortet. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

Dagens højeste målte fart var 131 kilometer i timen i en 80 kilometer i timen-zone.