Familie blev vækket af røgalarm og nåede ud i tide

En voldsom brand har søndag morgen raseret et hus på Otteshavevej i Andst nær Vejen. I huset befandt sig ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi en mor, en far og to børn.



- De blev vækket af røgalarmen, der bippede, og de kom alle uskadt ud af huset, fortæller Søren Strægaard, som er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.