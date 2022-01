Familie kaldt til samtale hos kommunen på grund af jagtrejse

Impalaen fik familien med hjem til Danmark, og her brugte Jacob Strunge og hans i dag 10-årige søn julen 2021 på, at sønnen gjorde dyret klar til at blive hængt op på sit værelse. Det der i jægertermer hedder at montere trofæet.

Den 30. december lagde Jacob Strunge et opslag på Facebook i gruppen 'Alle os der går på jagt'. Her fortalte han om sønnens trofæ-arbejde og viste en lille håndfuld billedet af det. Opslaget gav mange positive reaktioner og kommentarer. Men det blev førte også til en oplevelse og et forløb, som Pernille og Jacob Strunge helst havde været foruden, og som har gjort dem både vrede, rystede og frem for alt kede af det.

- Voldsomt at blive kaldt til møde

Opslaget førte nemlig til, at en anonym person har indgivet en underretning til Vejen Kommune.

I underretningen skriver anmelderen blandt andet: ”Jeg finder det stærkt bekymrende, at Jacob har medbragt sin daværende niårige søn XXX (navn undladt af hensyn til sønnen, red.) på storvildtjagt i Afrika med henblik på at sønnen skulle nedlægge storvildt. En ung dreng kan sagtens deltage på jagt med en skytte og deltage i trofæmontering af nedlagt vildt, men det er uansvarligt at lade en niårig dræbe et stykke vildt for fornøjelsens skyld. Aldersgrænsen i Danmark er fastsat til 16 år for jagttegn af en årsag og en syv år yngre dreng er på ingen måde kognitivt og mentalt udviklet til at forholde sig rationelt til at dræbe.”

Den anonyme underretning betød, at Pernille og Jacob Strunge torsdag skulle møde op hos Børn & Ungeenheden i Vejen Kommune til en tilsynssamtale med en socialrådgiver om deres yngste søn. En samtale hvor underretningen skulle gennemgås, og hvor socialrådgiveren ifølge brevet skulle ”foretage en vurdering af, om deres søn har brug for særlig støtte i henhold til Servicelovens paragraf 12.”

- Vi fik en besked fra Vejen Kommune i vores e-Boks med underretningen på vores søn og en tilhørende indkaldelse fra kommunen om, at vi skulle til samtale. Jeg ringede straks til sagsbehandleren og spurgte ind til indkaldelsen. I første omgang mente jeg, at det måtte være en joke. Men jeg fandt hurtigt ud af, at kommunen mente det i ramme alvor, fortæller en frustreret Jacob Strunge, der arbejder som zoologisk konservator i sin egen virksomhed Trophy Art i Veerst ved Vejen.

Han mener, at både Vejen Kommune og den anonyme anmelder har handlet kritisabelt og reageret uden øje for konteksten – at familien Strunge dyrker naturen og jagt i fællesskab og kærlighed til naturen, og at han og hustruen Pernille ønsker, at deres sønner får både respekt og forståelse for naturen og dyrenes liv.

- Jeg synes, det er voldsomt, at vi bliver kaldt til møde på kommunen på så spinkelt et grundlag, som det er, siger Jacob Strunge.

Vejen Kommune: - efter lovbogen

Hos Vejen Kommune vil direktør for Børn & Familie, Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri, Morten Oldrup, ikke kommentere på den konkrete sag. Han konstaterer, at Vejen Kommune handlet efter den lovgivning på området, der pålægger kommunerne at håndtere underretninger om børns trivsel inden for 24 timer.

- Ifølge servicelovens paragraf 155 skal vi tage stilling til, om underretningen giver anledning til akut iværksættelse af foranstaltninger, og hvis der ikke er grundlag for akutte foranstaltninger, så vil forældremyndighedsindehaverne blive indkaldt til en samtale, forklarer Morten Oldrup.

Han vil altså ikke forholde sig til, om Vejen Kommune har handlet forkert eller for aggressivt ved at indkalde ægteparret Strunge til samtale på baggrund af en anonym underretning.

- Vi har ikke nogen særlig interesse i at tage sagen op, altså udover at forvaltningsloven siger, vi som kommunal myndighed skal forholde os til alle underretninger, siger Morten Oldrup.

Sagen er lukket… men?

Udgangen på Pernille og Jacob Strunges møde med Vejen Kommune i går er, som parret havde forventet: Vejen Kommune vil ikke gøre mere i sagen. Sagen er lukket, blev parret fortalt på mødet. Men. For der er et men. Det kan alligevel få alvorlige konsekvenser, hvis Vejen Kommune modtager yderligere underretninger om ægteparret Strunges søn.

- Vi står stadig som et sagsnummer i kommunens system de kommende fem år, fik vi at vide på mødet, og vi fik også at vide, at i tilfælde af, at der kommer en ny underretning, så vil vi blive indkaldt til endnu en samtale, og en yderligere konsekvens vil være, at der skal tages fat i skolen, og at der skal foretages en børnesamtale med vores søn. Noget han så skal udsættes for på baggrund af den her sag, fordi den bliver stående i systemet, siger Jacob Strunge.

Det blev Pernille og Jacob Strunge oplyst om på mødet med Vejen Kommune og efterlod dermed familien med en ny frygt.

Det vil direktør Morten Oldrup fra Vejen Kommune heller ikke forholde sig til.

- Det er lovgivningen, man skal gå ind og forholde sig til. Det er også den, der fortæller, hvordan kommunerne skal gemme en underretning, og kommer der en ny underretning, så reagerer vi selvfølgelig i forhold til gældende lovgivning, siger Morten Oldrup.

Hårdt for familielivet

Pernille og Jacob Strunge står nu tilbage med en afmægtig følelse og opfattelse af, at de ufrivilligt er blevet tvunget ind i et kommunalt, der ud over serviceloven også er baseret på kutymer.

- Vores familie har i den her uge været helt ude i tovene. Det er simpelthen ikke i orden, at man som myndighed bare uden videre understøtter tvivlsomme anonyme underretninger baseret på et enkelt menneskes personlige holdning til et opslag på sociale medier. Det er ikke barnets tarv, mener Jacob Strunge.

TV SYD ville gerne have haft en kommentar fra Social - og Ældreministeriet, der varetager lovgivningen på området, men ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.