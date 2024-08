Far og søn styrker båndet gennem særlig ferieform

For Ulrik Møller og sønnen Christian Møller bliver en del af sommerferien brugt på at styrke relationen gennem deres fælles interesse, nemlig fiskeri.

Dagens fangst har budt på en laks og flere markeringer fra havørreder. Ikke en hel ringe dag ved åen for de to garvede fiskere. To til tre gange om dagen tager Ulrik og Christian fra Assens på fisketur, når de er afsted på fiskeferie. Denne gang går turen til Kongeå, som løber gennem Vejen Kommune, hvor de har taget en overnatning.

Det styrker vores bånd og vi hygger os, mens vi har nogle gode snakke Christian Møller

En tur, som Ulrik har set frem til at tage sin 22-årige søn med på. - Turen med Christian betyder rigtig meget, for fiskeri er vores samlingspunkt. Vi går op i det, og vi vil gerne have et godt resultat, siger Ulrik Møller. Fiskeentusiasten har fået fisk på krogen i 36 år og fremhæver naturoplevelsen, spændingen og afslapningen ved at tage fiskestangen med på ferie.

Jeg værdsætter at kombinere min hobby med afslapning Christian Møller

- Fiskeri er en del af mit liv, og jeg kan få nogle timer sammen med min søn. Det er fantastisk, fortæller Ulrik Møller. Ulrik og Christian er langt fra de eneste, der vælger fiskeri som ferieform i Danmark. Ifølge tal fra VisitDenmark havde Danmark 1,2 millioner lystfiskerturister i 2022 og 46 procent af dem var danskere. Her var august den mest populære måned at holde fiskeferie.

Hvem er den typiske lystfiskerturist? 46 pct. af lystfiskerturisterne var fra Danmark, og 44 pct. var tyskere. Det betød, at otte ud af 10 udenlandske lystfiskerturister var fra Tyskland.

Ikke overraskende er naturen og oplevelserne vigtige for lystfiskerturisterne, når de vælger rejsemål. Det gælder både for de udenlandske og danske lystfiskerturister.

Også det, at Danmark er et miljøvenligt rejsemål, havde betydning for mange lystfiskerturister, da i valgte en ferie i Danmark.

Lystfiskerturisterne har et døgnforbrug på 1.000 kr.

Lystfiskerturisterne er meget tilfreds med ferien i Danmark og de danske strande, kyst og natur. Kilde: VisitDenmark Fold ud

Et styrket bånd Far og søn står tidligt op om morgenen og fisker hen op ad formiddagen. Efter et par timers afslapning og en lur bliver grejet gjort klar, og så er det afsted igen. Selvom Ulrik og Christian har fiskeri som fælles hobby, så har deres ferie sammen en stor betydning. - Når jeg bor ude, så er det rart at have nogle fælles ting sammen. Det styrker vores bånd, og vi hygger os, mens vi har nogle gode snakke, understreger Christian Møller, som arbejder sammen med sin far i Harald Nyborg.

Foto: Anders Kaas Larsen, TV SYD

Christian kan stadigvæk lokkes med på ferie sydpå, men fiskeferie i Danmark er alligevel noget helt særligt - Jeg værdsætter at kombinere min hobby med afslapning, hvor man selv kan disponere sin tid. Det har jeg ikke rigtig muligheden for normalt, fortæller Christian Møller. Udover fiskeriet bruger Ulrik og Christian opholdet ud for Kongeå på at udforske naturområdet og tage en biltur til Ribe. Godt sommervejr til fiskeri Ulrik har haft fiskestangen med til Canada, Norge og Sydafrika, men en våd dansk sommer afskrækker ikke Ulrik fra at holde fiskeferier og blive inden for landets grænser i sommerperioden. - Vejret er ikke en undskyldning for ikke at fiske, lyder det kortfattet fra lystfiskeren.

Foto: Anders Kaas Larsen, TV SYD