Per fik en lys idé - men millionerne lader vente på sig

- Det er den her.

Per Goller vifter med en plastikpose, som ved første øjekast ikke virker specielt imponerende.

Men det er den ifølge opfinderen fra Vejen:

- Der er ingen statisk elektricitet – den åbner bare, og når du lægger din våde pensel ind i den og presser luften ud, så lukker den helt til, så penslen kan holde sig våd i månedsvis.

Posen kan spare miljøet for millioner af liter vand til rensning af pensler og udskylning af mange ton maling og mikroplast til kloakken. Per Goller, opfinder og iværksætter, Vejen

Per Goller er synligt tilfreds med sin opfindelse: En lille lufttæt pose til pensler. En pose, der skal løse et problem, som mange af os kender: Halvt eller helt indtørrede malerpensler med stive hår, som ikke lader sig blødgøre.

Og måske vigtigere endnu: en pose, der betyder, at malere - både professionelle og private - kan holde op med at skylle maling ud af pensler eller pakke dem ind i store spandeposer, som ikke holder tæt, hver gang de er færdige med at male for i dag.

- Posen kan spare miljøet for millioner af liter vand til rensning af pensler og udskylning af mange ton maling og mikroplast til kloakken, fortæller Per Goller.

En tilfældig idé

BrushBag, kalder Per Goller sin opfindelse. Den findes i tre størrelser, som dækker alle typer pensler.

Ideen til den lufttætte penselspose fik han en dag, hvor han selv havde været i gang med at male i sin garage:

Min kone troede, jeg var blevet skør! Per Goller, opfinder og iværksætter, Vejen

- Så stod jeg pludselig med en pensel og havde intet at pakke den ind i. Heldigvis stod der en malerspand med en lille fragtbrevslomme på. Den snuppede jeg, og da jeg pakkede penslen ind, lagde jeg mærke til, hvordan den ene side af plastlommen kilede sig fast på penslen. Det var dét, der gav mig ideen til min opfindelse, fortæller Per Goller.

Eksperiment med strygejern og bagepapir

Fra dét øjeblik har Per Goller aldrig været i tvivl om, at hans idé er fantastisk – og potentielt en lille pengemaskine.

Da jeg havde købt pensler til projektet i alverdens byggemarkeder og farvehandler, gik jeg i gang med at eksperimentere. Per Goller, opfinder og iværksætter, Vejen

Så snart ideen var undfanget, gik han i gang med at udvikle sin pose. Det skete hjemme ved stuebordet, som på kort tid blev fyldt op med alle de pensler, der findes på markedet.

- Jeg vidste, at min pose skulle kunne slutte tæt om pensler i alle størrelser og former, så da jeg havde købt pensler til projektet i alverdens byggemarkeder og farvehandler, gik jeg i gang med at eksperimentere, fortæller Per Goller til TV SYD.

Med tyndt plastic, et strygejern og bagepapir svejsede Per Goller den ene pose efter den anden for at finde frem til den helt rette form og vinkel, som kunne slutte tæt om alle pensler.

- Min kone troede, jeg var blevet skør, siger Per Goller og slår en henrykt latter op ved tanken om sine første Storm P-agtige udviklingsforsøg.

Ikke skør – bare stædig

Men skør var han ikke. Bare stædig. Og i løbet af et par måneder udviklede Per Goller tre poser, som til sammen passer til alle størrelser pensler.

Næste skridt var at søge patent på opfindelsen.

- Det skal gøres som det allerførste. Hvis du har fortalt nogen om din idé, så kan du ikke få patent, så inden jeg overhovedet kunne kontakte nogen for at sætte posen i produktion, måtte jeg i gang med at søge patent.

I dag – små fire år senere – har Per Goller fået patent på sin penselspose i Europa. Han har også søgt patent i Kina og USA.

- Det er jo ikke nogen dyr pose, så hvis jeg skal kunne tjene penge på den, så skal den ud i hele verden, konstaterer Per Goller.

Per Goller er manden bag BrushBag. Den blev udviklet hjemme på stuebordet med hjælp fra bagepapir og strygejern. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Godt begyndt er ikke altid halvt fuldendt

Det tog kun et år fra Per Goller fik ideen og til penselsposen var sat i produktion.

Men fire år og en investering på en million kroner senere, er brushbag’en stadig kun det, mange vil kalde ”fugle på taget”.

Hvis jeg ikke havde anden indtægt, så ville projektet nok være dødsdømt. Per Goller, opfinder og iværksætter, Vejen

Per Goller har indtil videre solgt en million poser, men det er langt fra nok til, at investeringen på en million er tjent ind – og slet ikke nok til at leve af.

- Hvis jeg ikke havde anden indtægt, så ville projektet nok være dødsdømt, erkender iværksætteren, som tidligere har drevet bilhandel og i dag lejer bygninger ud ved siden af arbejdet med at køre sin nye virksomhed op.

- Jeg begik nok den fejl at gå til de grossister, der sælger blandt andet malergrej til malere og farvehandlere. Jeg tænkte, det ville være oplagt at få posen med i deres sortiment. Men måske synes de, indtjeningspotentialet ikke stod mål med den indsats, det koster at markedsføre posen, eller også tænker de, det er dumt at sælge en pose, der forlænger penslers levetid og dermed reducerer salget af nye pensler. Under alle omstændigheder viste det sig, at jeg måtte gå en anden vej, hvis jeg ville have min opfindelse ud på markedet, konstaterer Per Goller.

Hvis han skulle starte forfra i dag, ville han gå direkte til malermestrene. Og det er da også det, han gør lige nu.

Uheldig udvikling

Foreløbigt omsætter Per Gollers virksomhed ikke for så mange penge, at den ifølge Danmarks Statistik kan kaldes en ”reel ny virksomhed”.

Indtil videre er der ingen lokale arbejdspladser i det nye produkt. Og dermed skriver Per Goller sig ind i en statistik, som viser, at nystartede syd- og sønderjyske virksomheder tegner sig for en mindre del af jobskabelsen i den private sektor i dag, end den gjorde før finanskrisen.

Vi har brug for iværksætteri for at holde de eksisterende virksomheder skarpe. Det er typisk nye virksomheder, der rykker først på nye teknologier. Ulrik Kragh, direktør, UdviklingVejen

Det viser en specialkørsel af tal fra Danmarks Statistik og CVR-registret, som analysevirksomheden eStatisik har lavet for TV SYD.

Nye virksomheder er gået fra at skabe otte procent til at skabe fem procent af nye jobs i regionen, viser opgørelsen, og i det hele taget skabes der færre nye virksomheder med en reel omsætning i Syd- og Sønderjylland end i Danmark som helhed.

Det er en udvikling, som direktør i UdviklingVejen, Ulrik Kragh, mener, er uheldig:

- Vi har brug for iværksætteri for at holde de eksisterende virksomheder skarpe. Det er typisk nye virksomheder, der rykker først på nye teknologier, og vi har brug for flere iværksættere, så de eksisterende virksomheder får den konkurrence, der tvinger dem til også at forny sig, siger Ulrik Kragh til TV SYD.

Større end isterningeposen

Hos BrushBag tror Per Goller ufortrødent på sin idé.

Posen får han produceret hos den danske opfinder af isterningeposen, og hvis først penselsposen slår igennem, så er Per Goller ikke i tvivl om, at der vil blive solgt mange millioner poser.

- Det, de eksperter jeg har talt med, siger til mig, er, at brushbag’en har potentiale til at blive større end isterningeposen. Isterningeposen kan primært sælges til private dér, hvor der er rent drikkevand i hanen. Men penselsposen kan sælges til både private og professionelle – og i princippet over hele verden, siger Per Goller.

Hvis og når det sker, satser Per Goller på, at de den lille plasticpose vil skabe arbejdspladser i Vejen. Men hvis det skal ske, må han selv gøre det fodarbejde, der skal til for at få posen gjort kendt.

Og det er en udfordring. Det er nemlig ikke nemt at få kunder til at tage nye produkter til sig.

Og eftersom brushbag'en forlænger penslers gennemsnitslevetid, så tror Per Goller på, at kundernes efterspørgsel kan blive afgørende for at få grossisterne i tale og få opfindelsen ud på butikkernes hylder.

- Jeg er sikker på, jeg kommer til at kunne leve af ideen, men hvordan og hvornår ved jeg endnu ikke. Om jeg selv kommer til at producere og distribuere - eller om jeg ender med at indgå en licensaftale med en stor distributør, som indser fordelen i at tage produktet ind sammen sine pensler for på den måde at skabe en grøn profil. Jeg ved det ikke. Det må tiden vise, siger Per Goller med et smil.