Fiskesygdom breder sig fortsat

Første tilfælde blev konstateret i et dambrug ved Stouby i Hedensted Kommune efterfulgt af et udbrud i et dambrug med 400.000 regnbue-ørreder ved Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune.

- Desværre viser vores undersøgelser, at et tredje dambrug er smittet med IHN. Vi har oprettet en restriktionszone i afvandingsområdet omkring dambruget for at hindre yderligere smittespredning, siger souschef i Fødevarestyrelsen Tim Petersen.

Restriktioner for lystfiskere

Dambruget i Holsted producerer flere slags ørreder, og der er cirka 150 tons fisk i dambruget. Virksomheden er nu under offentligt tilsyn, og dermed må der ikke flyttes fisk, produkter eller udstyr til eller fra dambruget.

Desuden opretter Fødevarestyrelsen en restriktionszone i åer og vandløb, der er forbundet med dambruget. Andre dambrug i zonen kommer under offentligt tilsyn, og lystfiskere skal blandt andet desinficere deres udstyr efter brug, hvis de fisker i zonen.

Fødevarestyrelsen kender endnu ikke kilden til udbruddet, men dambruget i Holsted kom under mistanke, fordi det har leveret fisk til en sø i Tyskland, hvor der er fundet smitte med IHN. For at begrænse smittespredningen sporer Fødevarestyrelsen kontakter til de smittede dambrug og de forsendelser af fisk, der er sendt til og fra dambrugene. Eventuelle andre dambrug i Danmark, der har haft smittefarlig kontakt til dambrugene, bliver sat under offentligt tilsyn, til de er undersøgt for IHN.

Kan ramme eksporten

Fiskesygdommen IHN er dødelig for fisk, men smitter ikke til mennesker.

Forrige uges udbrud af sygdommen i et dambrug med ørreder i Stouby var første gang, der blev konstateret smitte med IHN i Danmark.

Udbruddet kan få alvorlige konsekvenser for dambrugserhvervet i Danmark og give anledning til, at eksportmarkeder og samhandelslande vil begrænse handel med levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark i en periode.