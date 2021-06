Flertal aftaler strammere styring med pladserne på gymnasier

System for samarbejdsmuligheder

I Vejen bliver dagens aftale ikke modtaget med jubel. Rektoren på Vejen Gymnasium og HF, Lars Amdisen Bossen, havde håbet, at aftalen ville gøre det muligt at samarbejde mere på tværs af uddannelsesmuligheder.

- Vi ville have ønsket et system, der kunne give mulighed for at lave mere samarbejd med andre uddannelser. Hvis vi kunne udbyde noget mere sammen, ville vi også kunne skaffe flere elever og paletten af ungdomsuddannelser i Vejen ville vokse, siger han.

På pressemødet fortalte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at de små gymnasier i tyndtbefolkede områder gøres bæredygtige ved blandt andet at indføre minimumskapacitet.