Fødevareminister til dambrugsejere: - Jeg lytter, men staten giver ikke erstatning

Ingen erstatning

Selvom Steen Kjær er frustreret og chokeret over dagens udmelding fra ministeren, så skriver Rasmus Prehn i en mail til TV SYD, at han forstår følelserne hos de berørte dambrugsejere.

- Jeg forstår godt, at det er nedslående, at jeg i dag har måttet oplyse dambrugsejerne om, at Fødevarestyrelsens vurdering er, at staten ikke kan give erstatning. Den faglige vurdering er nemlig, at sygdommen ikke udgør en trussel for folkesundheden eller samfundsøkonomien.

Ministeren anerkender dog, at den dødelige virus kan have økonomiske konsekvenser for blandt andet Steen Kjær.

- Jeg lytter til de forslag, som bliver bragt op. I første omgang håber jeg, der i tæt samarbejde mellem myndigheder og branchen kan findes løsninger for at få afsat fiskene uden alt for store tab, skriver han.