Når et område får status af ulvezone, kan lodsejere nemlig få tilskud fra staten til at opføre ulvesikre hegn, skriver Jydske Vestkysten.

I Danmark er der på nuværende tidspunkt to ulvezoner, og da disse områder blev udpeget, var et af kriterierne, at der skal være beviser eller stærke indicier for, at en eller flere ulve har taget permanent ophold i området.

Det er tilfældet i Klelund Plantage, hvor et ulvepar har ynglet og fået unger de sidste to år.