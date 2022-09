Folketingsmedlem vil gøre Klelund Plantage til ulvezone

- Jeg håber, at ministeren kan se noget fornuftigt i det. Man har jo accepteret, at der er ulve i Klelund. En af lodsejerne har sagt, at der er en ulv, der stresser hans dyr. Hvis man allerede har gjort sig gode erfaringer med tilskud til indhegning andre steder, så vil jeg håbe, at ministeren siger, hvorfor ikke udvide, siger Anni Mathiessen til TV SYD.

Føler sig utrygge

I Danmark er der på nuværende tidspunkt to ulvezoner, som ligger i den nordlige del af Vestjylland og i Midtjylland.

Da disse områder blev udpeget, var et af kriterierne, at der skal være beviser eller stærke indicier for, at en eller flere ulve har taget permanent ophold i området. Det er tilfældet i Klelund Plantage, hvor et ulvepar har ynglet og fået unger de sidste to år.