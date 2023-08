For første gang kørte cykelrytterne gennem Vejen

Byen var i dag for vært for begyndelsen af tredje etape af landets største cykelløb PostNord Danmark Rundt.

Det er første gang, at feltet kommer forbi den sydjyske by. Formanden for Vejen Bicycle Club var en af de store årsager til, at arrangørerne kiggede Vejens vej, da ruten skulle planlægges.

- Vi har aldrig haft så stor en begivenhed før i Vejen centrum. Så på den måde synes jeg, det er stort, siger han inden løbsstart.



Rytterne bevægede sig i formiddag ud på den 209 kilometerlange etape, der afsluttes i Vejle.