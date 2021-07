Fra lille gedehyrde til stor hovedrolle i vikingespillet: Jeg skal bæres ud herfra

Han fortæller, at vikingspillet er et sted, hvor der er plads til alle.

- Der er en rolle til alle. Jeg er opdraget til, at vi sørger for, at der er plads til alle, så vi omfavner også dem med psykiske- og sociale udfordringer. Det har jeg jo taget med i mit professionelle liv som lærer og skoleleder, siger han.

Janus understreger, at han er klar over, at det kan lyde forkert, når han siger, at han påtager sig en rolle til hverdag, men det er én ting, han har taget med fra scenen til vikingespillet.

- Jeg kan godt påtage min en anden rolle, hvis situationen kræver det. Jeg har været leder i 19 år, og jeg kan godt påtage mig rollen som den hårde og barske, når det er nødvendigt, siger han.