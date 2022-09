Frysehus har gigantisk elregning - er fordoblet siden sidste år

Men hvem skal så betale regningen?

- Det er så voldsomme prisstigninger, at vi ikke selv har været i stand til at klare dem, så vi har været nødt til at gå ud og bede vores kunder om at hjælpe med det. Så vi har sådan set sendt en del af regningen videre. Det er vi ganske enkelt nødt til, ellers ville vi tømme kassen, fortæller kommunikationschefen.