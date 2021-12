Fund af slavelænke bekræfter teori om slavehandel i Danmark

Fundet af en slavelænke i Fæsted er landet på Slots- og Kulturstyrelsens top 10-liste over de vigtigste arkæologiske fund, der er dukket op af den danske muld i 2021.

Slavelænken, der er dateret til mellem 300- og 400-tallet, er vigtigt, fordi den bekræfter teorien om, at Danmark tidligere har solgt slaver til det romerske imperium.

- Der har været mange teorier om, at slavehandlen har været på de her kanter, men vi har manglet et bevis, og det er den her slavelænke, siger Lars Grundvad, der - udover at være museumsinspektør hos Museet Sønderskov - også er arkæolog, og dermed har han også selv hænderne i jorden - bogstaveligt talt.