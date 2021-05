Gik 40 kilometer i sin egen have og samlede 200.000 ind til kræftramte børn

Ikke siddet ned i 12 timer

Forrige år støttede han også Børnecancerfonden - dengang som cykelrytter på cykelholdet Team Rynkeby-cykelrytter. Hvad der skal ske næste år, ligger endnu ikke fast.

- Der skal jo sket et eller andet. Jeg tænker, at vi nok er nødt til at have et tredje år, hvor vi kan give den endnu mere gas. Vi er i hvert fald ikke færdige endnu med det her, lover den 32-årige skolelærer, der ikke har andre skavanker efter den lange dag i haven end et par vabler.

På de godt 400 omgange på den 98 meter lange bane i haven har han dagen igennem haft 16 forskellige mennesker på besøg, som har fulgt ham rundt i haven. De har snakket sammen, og de mange snakke er blevet streamet direkte på Facebook, så folk derhjemme har kunnet følge samtalerne.

På intet tidspunkt har han siddet ned. Vandringen har kun været afbrudt af toiletbesøg og skift af T-shirt med forskellige sponsornavne trykt på.