Giv din virksomhed en gave fra stjernerne

Det er ejendomsmæglerne i Nordicals Sønderjylland, der har herlighederne til salg. Det er 680 kvm under tag og næsten 9000 kvm udenom. For slet ikke at nævne direkte udsigt og adgang til Jels Sø.

- Jeg har aldrig før haft en ejendom til salg, hvor man kan holde møde under stjernerne, fortæller Lene Thiim Roelsen fra Nordicals.

Mægleren regner med, at ejendommen vil være ideel til hovedkontor for en mindre virksomhed, og den kan nås på under en halv time fra Kolding.

Om den bliver svær at sælge?

- Det har jeg virkeligt svært ved at svare på. Det er jo en helt unik ejendom, men jeg tror, at der vil være stor interesse for den, for den ligger på alle måder skønt, siger ejendomsmægleren fra Nordicals.