Glatte veje i hele landsdelen: 21-årig mand i kritisk tilstand efter uheld

En 21-årig mand er indlagt på sygehuset i kritisk tilstand efter et trafikuheld natten til lørdag. Han mistede herredømmet over sin bil i det glatte føre og endte i grøften. Uheldet skete på Jelsvej cirka en kilometer vest for Jels-krydset ved Grønnebækvej.



Syd- og sønderjyderne står lørdag morgen op til glatte veje og snefygning. Den kolde østenvind og lave temperaturer skaber problemer i trafikken.

- Det er super glat alle steder i politikredsen. Værst ser det ud fra Sønderborg og Aabenraa og over mod Skærbæk, forklarer Nikolaj Hølmkjær, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

11 uheld på ti timer

Siden fredag aften kl. 20 har politiet registreret i alt 11 trafikuheld på grund af det glatte føre. Vinterberedskabet er alle steder i færd med at fjerne snedriver fra vejene og samtidig salte. Vejdirektoratet melder om glatte veje i hele Syd- og Sønderjylland fra Hedensted og ned til grænsen og over til Vestkysten.

Sneen frosset til is på vejene, og snedriver er et problem især på veje, der løber nord/syd.

- Specielt på veje, der løber på tværs af vindretningen, ligger der snedriver, som forstyrrer trafikken, forklarer vagtchefen.

Mere kulde og blæst på vej

Vejrudsigten de kommende dage byder på mere kulde, blæst og sne. Der er mulighed for snebyger og dermed risiko for snefygning. Temperaturen vil ligge omkring to graders frost, og vinden bliver jævn til hård fra øst og nordøst.

Natten til søndag vil der fortsat kunne komme snebyger og lokal snefygning. Vinden kan ved østkysten blive op til kuling, og temperaturen falder til mellem tre og seks graders frost.