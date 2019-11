Gospelfællesskab vinder Fantastiske Fællesskaber

Tekst: Charlotte Sølvsten | Video: TV SYD

Efter fredag aftens finalefest på TV SYD er spændingen udløst, og Gospelfællesskabet Sønderborg løb med sejren og præmien på 100.000 kroner.

Gospelfællesskabet Sønderborg består af fem gospelkor. For de voksne er der koret Hearts of Gospel og New Hope Gospel Choir samt 60+. Desuden er der to kor for børn. Et for de mindste mellem 6 og 11 år, Gospel4Kids og et for børn og unge mellem 12 og 18 år, Gospel5Teens.

Gospelsfællesskabet er ifølge medlemmerne mere end et kor. Det er et fællesskab, der rækker ud efter medlemmerne, og hvor man tager sig af hinanden - også når livet ikke er let. Koret har for eksempel en blomsterkasse, så man altid kan sende en kærlig hilsen til dem, der trænger.

Det var sidste års vindere fra Jels Vikingespil, som lagde hus årets fest, hvor alle fem finalister var samlet.

Vinderen er fundet via en sms-afstemning, som har været åben siden 4. november og afsluttede få minutter før afsløringen af vinderen.

- Vigtigt med fantastiske fællesskaber

Det er anden gang, TV SYD kårer det mest fantastiske fællesskab i Syd- og Sønderjylland. Sidste år løb Jels Vikingespil med sejren.

- Det er utroligt vigtigt for os som regionalt medie at hylde de mange mennesker, der gør en forskel i for mennesker og fællesskaber i vores område, siger TV SYDs direktør, Betina Bendix.

Fantastiske Fællesskaber er et samarbejde mellem Tuborg Fondet, Lokale og Anlægsfonden, TV2 Regionerne og produktionsselskabet Made by Us.