Grundlovsdag markeres online: Det er vigtigere end nogensinde

Langt de fleste grundlovstaler i dag aflyst på grund af coronakrisen. Forsamlingsforbuddet gør, at man ikke kan samle det samme antal gæster som normalt.

På Rødding Højskole plejer der at være 700-800 personer, der overværer skolens grundlovstaler. Men i år bliver tallet måske endnu højere, for på grund af forsamlingsforbuddet rykker årets grundlovstale online.

- Vi holder virtuel grundlovsdag af nød, men vi formoder, at flere vil se det virtuelt, end der gør normalt, men det bliver selvfølgelig ikke lige så hyggeligt, som når alle kan være på skolen, fortæller Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole.

Sender live på Facebook

På livesendingen kan man opleve Martin Krasnik, chefredaktør ved Weekendavisen, der holder grundlovstale fra sit hjem i København, Carl Holst, tidligere forsvarsminister, der taler på skolen, og en masse fællessang. For forsamlingsforbuddet stadig gælder, må højskolerne gerne tage imod elever igen, derfor vil cirka 90 elever overvære grundlovstalerne på storskærm fra skolens samlingsrum.

Forstander Mads Rykind-Eriksen glæder sig til at fejre grundlovsdag, for ifølge ham er det vigtigere end nogensinde før.

- Coronakrisen har givet os en indskrænkning af forsamlingsforbud, hvor vi kun har måtte forsamles op til ti personer. Det er lidt af en øjenåbner, for det er jo kernen i grundloven, at vi kan forsamles frit. Demokratiet er ikke faldet ned fra himlen, der var nogen, der engang kæmpede for det, og vi bliver nødt til også at kæmpe for demokratiet, siger Mads Rykind-Eriksen.

Livesendingen kan følges klokken 13.30 på Rødding Højskoles Facebookside.