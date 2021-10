Han vil have dig til at spise soyapølser og drikke mandelmælk

Virksomheden producerer plantebaseret fars i stedet for oksekød, soyabaserede pølser og ”Pipfri”, som er et 100 procent plantebaseret alternativ til kyllingekød. Og det hele kan såmænd skylles ned med mandeldrik og havredrik i stedet for komælk.

En festdag

- Det er en festdag for plante-baserede fødevarevirksomheder i Danmark. Det brede flertal i Folketinget har fået øjnene op for vores produktion, som kan blive et nyt stort væksteventyr - også på eksportmarkederne, siger Henrik Lund, adm. direktør, Naturli’ Foods.

Direktøren kan glæde sig over, at tidsånden er med ham. I hvert fald ifølge den årlige undersøgelse fra Coop og Dansk Vegetarisk Forening, som viser, at der er kødfri dag mindst en dag om ugen i 16 procent af de danske hjem. På kun tre år er der sket en fordobling.

- Det brede forlig betyder, at vi kender betingelserne langt ud i fremtiden. Vi kan lave et nyt eksporteventyr med plantebaserede fødevarer på samme måde, som det er sket med vindmølleindustrien tidligere, siger Henrik Lund.