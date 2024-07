Hashsmugler fra Rødding idømt syv års fængsel

Alle kunne aflevere tøj, de ikke brugte længere, og samtidig få chancen for at få nyt, men brugt, tøj helt gratis.

Det 110 år gamle skib Bonavista lagde tirsdag til i Sønderborg Havn med lasten fuld af genbrugstøj.

Tøjbyttetogt på Bonavista: Skonnerten Bonavista er bygget i 1914 og sejlede oprindeligt uden motor efter klipfisk på Newfoundland. I 2000 blev Bonavista købt af staten og blev totalrenoveret imellem 2008 og 2019. Bonavista er en af de få danske langfartskonnerter og den største tomastede tilbage. Bonavista er ejet af Nationalmuseet. Det er et samarbejde mellem Nationalmusset og ungdomsskolen i Holbæk - UngHolbæk, som står bag tøjbyttetogtet. Projektet er støttet af Spar Nord Fonden, hvilket har gjort det muligt for 70 unge at tage med helt gratis. Fold ud

Bonavista er nemlig omdannet til et tøjbyttemarked, hvor formålet er at sætte fokus på forbrug og bæredygtighed. Tøjbyttetogtet sejler fra havn til havn i fire uger hen over sommeren, og onsdag klokken 13.00 åbnede de dørene for tøjbyttemarkedet, hvor alle kunne aflevere tøj, de ikke længere brugte, for at få nyt, men brugt tøj i bytte.

Fillippa Normann Overgård fik både en sweater, et par bukser og nogle t-shirts med hjem. Foto: Josephine Maria Møller

Og det var der mange, der syntes var en god handel. - Jeg synes, det er et fedt arrangement, som sætter fokus på genbrugstøj, siger Fillippa Normann Overgård, som bor i Sønderborg. I forbindelse med tøjbyttemarkedet stod der skilte rundt omkring tøjrækkerne, hvor tøjindustriens belastning på klimaet blandt andet er beskrevet.

Tøjindustrien er en af store klimasyndere: Med som videnspartner er tænketanken CONCITO. Ifølge en rapport fra tænketanken, offentliggjort i marts 2024, køber danskerne i gennemsnit 40 kilo tekstiler om året. Ifølge Forbrugerrådet Tænk, viser en undersøgelse fra perioden 2018-2020, at virka 677 tons nyt tøj hvert år bliver smidt ud. Det svarer til cirka 2,7 millioner t-shirts om året. En rapport fra Nordisk Ministerråd har 80 procent af det tøj, vi smider ud, 80 procent af levetiden tilbage. Fold ud

Og netop det med klimaet i fokus falder i god smag hos Fillippa Normann Overgård. - Jeg er meget bevidst om, at tøjindustrien ikke har en sund indflydelse på klimaet. Det er også én af årsagerne til, at jeg synes, arrangementet er fedt, siger Fillippa Normann Overgård og fortsætter: - Jeg er bare glad for, at andre kan få glæde af det tøj, som jeg ikke længere vil gå med. Samtidig er jeg glad for det tøj, jeg har fundet, som en anden ikke længere ville gå med. Fillippa Normann Overgård går ofte i genbrugsbutikker og er i færd med at lære at sy sit eget tøj. Fra havn til havn Ombord på Nationalmuseets gamle fragtskib er der, udover tøj, 70 klimaengagerede unge. Det er unge fra Holbæk, der sammen med ungdomsskolen Ung Holbæk opstiller tøjstativerne i kategorier samt laver en upcycler-station, hvor man enten kan få syet en ny knap på eller få bukser lavet om til shorts.

-De unge mennesker er så engagerede i projektet og ved også meget om tøjindustrien. De er meget opmærksomme på, at tøjindustrien er en af de største klimasyndere og går derfor meget op i, at tøj får en længere levetid, siger Astrid Ågot Nielsen, der er facilitator og formidler for UngHolbæk.

Astrid Ågot Nielsen håber, at Bonnavista kan sejle igen næste sommer med tøjbytte-konceptet. Foto: Josephine Maria Møller

Tøjbyttetogtet skal i løbet af fire uger forbi 13 danske havne. Sønderborg Havn er den ottende havn, togtet besøger. - Vi har virkelig fået en god respons fra de havne, vi har været forbi indtil videre, hvilket vi er så glade for, siger Astrid Ågot Nielsen. Projektet er med klimaet for øje, derfor har de også selv tænkt klimaet ind. -Vi bruger kun diesel, når vi skal ind og ud af havne. Ellers bruger vi sejl. Derudover er det en vegetarisk tur, så vi har selvfølgelig også tænkt klimaet ind i projektet på den måde, fortæller Astrid Ågot Nielsen og fortsætter: - Vi håber selvfølgelig også, at folk føler sig inkluderet. Selvom man ikke har noget tøj, man skal af med, så må man jo stadig gerne komme her og tage tøj, man kan bruge. Vi har også oplevet, at en ældre dame kom herned for at donere et jakkesæt fra Prada, som en anden blev helt vildt glad for at kunne tage med hjem uden at betale en krone. En del af børneopdragelsen Efterhånden som folk kommer og afleverer tøj, de ikke bruger længere, bliver tøjstativerne fyldt op. Så snart de friske forsyninger er hængt på plads, er der flere henne for at kigge det igennem.

Over 80 millarder kroner planlægges at bruges på ferier: En undersøgelse fra Norwegian Cruise Line viser, at danskerne planlage at bruge 82 milliarder kroner på ferier i 2023. Det er 3 milliarder kroner mere end 2019. Alligevel er det ikke alle som har råd til ekstravagante rejser. Nye tal fra Mødrehjælpen viser nemlig, at 1.608 familier i Syd- og Sønderjylland har søgt om økonomisk hjælp til sommerferien. På landsplan drejer det sig om 8.883 familier. Dermed er der mange mennesker i både vores landsdel og på landsplan, der kort og godt ikke har råd til at holde ferie. Fold ud

Heidi Meldgaard er én af dem, som har været heldig at finde masser af tøj, hun kan bruge. Heidi er på ferie i Sønderborg med hendes fire børn og hendes søster, og da de hørte om tøjbyttetogtet var der ingen tvivl om, hvad de næste par timer skulle bruges på. - Jeg går kun i genbrugstøj. Nærmest alt, jeg ejer, er genbrug, fortæller Heidi Meldgaard og fortsætter: - Det er selvfølgelig økonomisk, men jeg tænker også ofte over den køb-og-smid-væk-kultur, vi har i Danmark, som jeg ikke vil tage del i.

Heidi har lånt sine forældres sommerhus i Sønderborg, hvor hun er afsted med sin søster og hendes fire børn. Foto: Josephine Maria Møller