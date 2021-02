Her er 13 borgere smittet med den britiske virus

- Test en gang om ugen

For en måned siden var smittetrykket i Vejen Kommune over incidens 100, og onsdag kom det op over 100 igen efter i mellemtiden at have været helt nede på 45 smittede pr. 100.000 indbyggere over syv dage.

Hvis man som borger i Vejen Kommune ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, så har Vejen Kommune mulighed for at tilbyde et selvisolationsophold. Samtidig opfordrer borgmester Egon Fræhr, at man benytter sig af mulighederne for at lade sig teste.



- I tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil jeg anbefale, at alle, som for eksempel går fysisk på arbejde, lader sig teste hver uge, siger han.