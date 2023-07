Hvis man når ottendedelsfinalen, fordobles beløbet. Og VM-vinderne er sikret en personlig indkomst på 270.000 dollar - godt 1,8 millioner kroner.



Det er første gang nogensinde, at Fifa dedikerer præmiepenge til spillere, og det er ifølge den 34-årige landsholdsveteran fra Vejen Sanne Troelsgaard, et resultat af mange års pres.

- Jeg er stolt af at have været med på den rejse, der har ført til, at vi nu er nået til et sted, hvor vi får nogle præmiepenge, siger Sanne Troelsgaard.