Historisk regnvåd juli: Her er den kommune i landet med mest regn sidste måned

Jesper Eriksen fortæller desuden, at det fastlåste vejr langtfra kun er noget, vi oplever herhjemme. Når vi som i juli har fast lavtryk her til lands, så har de fast højtryk sydpå, hvilket de seneste uger har medført voldsomme tilstande med blandt andet skovbrande i Grækenland.

Kommuner må tilpasse sig

Vejen topper som nævnt listen over de kommuner, der har fået mest vand, men også i Billund, der er nummer to på listen, har de mærket konsekvenserne af det ekstreme vejr.

- I juni gav vi ekstra markvandingstilladelser, og nu har vi den vådeste juli nogensinde, så det er to meget ekstreme måneder, fortæller Martin Sejersgaard-Jacobsen, der er direktør for Teknik, Plan og Kultur i Billund Kommune.

I 2018 havde vi i Danmark en lignende situation med fastlåste vejrfronter, der gav en periode med ekstrem tørke efterfulgt af voldsom regn.

- Det stresser økosystemerne, at der først er så tørt, og så kommer der så meget vand. 2018 var et tørt år, men så kom der pludselig så meget vand, at træerne stod i vand til knæene, havde jeg nær sagt, og det betød, at de simpelthen døde. Udsvingene var simpelthen for store, siger Martin Sejersgaard-Jacobsen.