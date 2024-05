Højhus i brand i Vejen

Det skriver Trekantområdets Brandvæsen på det sociale medie X.

- Vi kører massivt styrker til adressen lige nu, skriver brandvæsenet, som også oplyser, at situationen er under kontrol, men at man vil være på adressen et godt stykke tid endnu.



Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er branden opstået i en otte etagers bygning i Vestergade i Vejen.

- Alle beboere er ude i god behold, og røgfanen er aftagende. Vi har afspærret et område omkring bygningen, skriver politiet på det sociale medie X.



Opdateres.