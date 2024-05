Højhusbrand i Vejen - beredskab i gang med efterslukning

Det skriver Trekantområdets Brandvæsen på det sociale medie X.

De oplyser dog i et opslag på X klokken 10.36, at situationen er under kontrol, men at man vil være på adressen et godt stykke tid endnu.



Til TV SYD forklarer Søren Kafton, der er operationschef ved Trekantområdets Brandvæsen, at der fortsat pågår noget efterslukningsarbejde i taget, hvor branden er opstået.

- Primærbranden har vi slukket ned nu. Nu er vi i gang med efterslukning, for at sikre, at der ikke opstår små glødebrande. Desuden er der kommet røg og en smule vandskade i lejlighederne lige under branden, så der er vi i gang med værdiredning, siger operationschefen, der endnu ikke har nogen ide om, hvordan branden er opstået.

- Men det var en kraftig brand med meget sort røgudvikling, fordi tagpappet er brændt. Derfor kunne den også ses på lang afstand, siger Søren Kafton.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er branden opstået i en otte etagers bygning i Vestergade i Vejen.