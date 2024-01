Hun brugte måneder på at bygge sin egen kaffevogn - da hun flyttede hjem, tog det fart

Men til Tinas store lettelse, blev kaffevognen taget godt i mod. Og det gjorde hun også.

- Folk havde slet ikke den reaktion, som jeg havde frygtet. De fleste var overraskende positive over, at jeg havde kastet mig ud i at give det et forsøg, fortæller Tina

- De sagde, at de syntes, at det var dejligt, at jeg var tilbage.

Selvom forklædet blev kastet i ringen i København, efterlod Tina det ikke der. Det blev pakket sirligt ned og fragtet med til Jels.