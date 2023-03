Hundredvis af medarbejdere opsagt hos Skare

Det oplyser kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten til AgriWatch og FødevareWatch.



- Det har ikke været muligt at finde en samlet køber til virksomheden. Derfor bliver vi nødt til at fritstille og opsige medarbejderne, vi ikke skal bruge, forklarer han.

I alt fritstilles 30 funktionærer og cirka 200 timelønnede i Vejen. Indtil videre fastholdes dog 33 medarbejdere i Århus Slagtehus i et forsøg på at overdrage denne aktivitet separat.

Kuratorerne har siden konkurserne 1. februar arbejdet på at sælge mest muligt af den omfangsrige milliardkoncern samlet videre for at redde flest mulige arbejdspladser. Efter de første 14 dage blev medarbejderne forlænget i deres stillinger med frist til fredag denne uge.

Nu må kuratorerne smide håndklædet i ringen efter en større anlagt budrunde.