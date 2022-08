I Danmark sorterer vi affald som aldrig før - det vil de gerne lære noget af i Zambia

Og den inspiration er tiltrængt, mener borgmesteren, hvis affaldsproblemerne i Zambia skal løses.

- De står foran en kæmpe udfordring i Zambia. Jeg har set noget materiale, de har sendt til os. Og man kan slet ikke forestille sig, hvordan det flyder med affald i gaderne, de står foran en gigantisk opgave, mener Frank Schmidt-Hansen.

Inspirerende besøg

Efter besøget i Vejen og også Koldings genbrugsstationer er der masser af brugbar viden og inspiration, som Chililabombwes borgmester tager med tilbage til Zambia

- For eksempel omkring plastik. Det med at man kan genbruge det på så mange måder og også lave bedre produkter af affaldet, det er spændende at se. Hos os flyder det over alt. Og så det med man kan transformere mad og organisk affald til biogas, som kan bruges som brændstof på lastbiler og færger. Det er meget spændende, og noget vi ikke kendte til i forvejen, fortæller Lucky Sichone.