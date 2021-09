I den gode sags tjeneste: Efterskolelever løber for rent vand

I et døgn skal de bevæge sig for at samle penge ind til den velgørende organisation LoveSpring, der vil bruge pengene til at lave to brønde i Togo, der kan sikre rent drikkevand for omkring 1.500 mennesker.

At det netop er rent vand, som eleverne snører løbeskoene for, er langt fra tilfældigt.

- Alle mennesker har ret til rent drikkevand, og vi kan nok godt have tendens til at tage det for givet i Danmark, for vi jo er heldige at bo et sted med rent vand, siger underviser på efterskolen Sanne Krause og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt, at vores elever får muligheden at give noget videre til folk, der ikke er lige så privilegeret, som de er. Det er der en vigtig læring i – også fordi det er en god følelse at give noget til andre.