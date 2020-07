Ildsjælen Inge er med til at holde gang i lokalsamfundet

På spisebordet i køkkenalrummet ligger et sort ringbind. Det er fyldt med plastlommer, der gemmer på historier fra fortiden - helt præcist fra 1992. Ved siden af ringbindet breder tre hvide hæfter sig oven på spisebordets sorte og brune dækkeservietter.

Store sorte bogstaver øverst på hvert hæfte fanger øjene. Skrave Avis står der, efterfulgt af et nummer og et årstal.

Man er lidt forpligtet til at deltage i lokalområdet, når man bor i et lille samfund Inge Rostgård, pensionist, Københoved

Inge Rostgård, der er pensionist, viser gladeligt aviserne frem. Hun bladrer i udgaven fra sidste år, der er nummer 28 i rækken, og stopper på en side, hvor overskriften er mærkedage. Den glade pensionist fortæller ivrigt om sognets fødsler i 2019, om konfirmanderne, par som er blevet gift, holder sølvbryllup og de triste dødsfald.

Siden i avisen har Inge Rostgård skrevet. Hun er en af de fire, som er en del af avisens redaktion. Det er dog ikke det eneste hun laver. Inge er nemlig en aktiv kvinde i lokalområdet, og det er der en grund til, mener hun.

- Jeg kan ikke lade være med at deltage i mange ting herude. Ærligt synes jeg også, at man er lidt forpligtet til det, når man bor i et lille samfund, siger hun.

Sommer Tour 2020 I løbet af sommerferien tager TV SYD' sommerhold ud og besøger 29 sommerdestinationer i Syd- og Sønderjylland. Vi er i byerne hele dagen og sender live-tv derfra om aftenen. På TV SYD's facebookside kan du se, hvilke adresser vi parkerer ved den pågældende uge. Kom forbi og hjælp os med at blive bedre - hvilke problematikker og glædeshistorier, mangler vi at fortælle?

Krolf på listen

Inge Rostgård bor i Københoved med sin mand Ole. De er begge aktive i sognets mange foreninger, som spænder fra idrætsforening og jagtforening til velkomsgruppen og arrangementsudvalget.

For den ydmyge pensionist manglede der dog en aktivitet på listen. Inge Rostgård spurgte flere i sognet, om de ville spille krolf. Svaret var ja, og for at tiltrække flere, satte hun sedler op i byerne.

- Jeg kan godt lide at spille, og så er jeg den, der tager teten, hvis der ikke sker noget, siger hun og fortæller, at der i dag er 30 medlemmer i krolf-klubben.

Sådan her ser Skrave Avisen ud. Den udkommer hvert år i december, og den indeholder skriverier om alt fra tilflyttere til mærkedage og oplevelser fra rejser. Foto: Anne Bolding, TV SYD

Årsprogram længere end A4-papir

Ringbindet med de forrige Skrave Aviser ligger ikke alene på bordet. En gul seddel har også fundet plads på køkkenbordet i hjemmet i Københoved. Sedlen er lige så lang, som bordets bredde.

Overskriften hedder: Skrave Sogns årsprogram. I to spalter ned ad sedlen, der er længere end to A4-papirer, beskriver dage og datoer, hvor mange aktiviteter det lille sogn har på programmet.

For Inge Rostgård vidner årslisten om et engagement i sognets to byer, og det glæder hende.

- Det betyder meget for vores lille samfund, at vi står sammen. Det kan godt være, at det er lettere for os at lave nogle foreninger, når vi er et mindre sogn, men kræver, at vi engagere os, og det kan man her, hvis man vil. Vi tvinger ingen, siger den aktive pensionist.

Hun lægger heller ikke skjul på, hvad hun tror, det kan skyldes, at der er så mange foreninger i det lille sogn, som ligger mellem Vejen og Rødding.

- Vi har mange ildsjæle, som har den indstilling, at hvis man vil deltage i noget eller have noget stablet på benene, så må man også gøre en indsats for det, slutter hun smilende af og svarer ydmygt, at hun nok er en af dem.