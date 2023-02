Ingen foreløbig afklaring i sag om lærerløs undervisning

Mødet gav dog ikke nogen afklaring på, om kommunen kan fortsætte med planerne om online undervisning.



- Jeg kan ikke sige, hvad der skal ske nuværende tidspunkt. Det er simpelthen for tidligt. Vi skal nemlig i kontakt med styrelsen igen, og så er det jura, så vi har brug for at se det på skrift, inden vi kan gøre mere, siger Regin Holm Nielsen, afdelingschef for Skoler, Kultur & Fritid i Vejen Kommune, til TV SYD.

- Vi er optaget af at leve op til lovgivningen, og derfor skal vi være helt skarpe på, hvordan vi gør det bedst muligt.

Regin Holm Nielsen fortæller, at der er uklart, hvornår Vejen Kommune skal tale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet igen, "men det bliver forhåbentlig inden for nogle dage, men der kan også gå uger."

